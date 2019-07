Munkavállalás: nemesedünk-e a korral?

Közzétéve: Baranyai Eszter

2008-ban a Budapesti Corvinus Egyetem közgazdászképzésén szerzett MSc fokozatot tőkepiac és vállalat főszakirányon. Ezt követően francia ösztöndíjjal az ESSCA-n is szerzett egy mesterdiplomát. 2012-ben ACCA tag lett. Dolgozott a Bank of Englandben (2013-2017), a Financial Services Authorityban (2011-2013), valamint Barclays Bankban (2009-2011) pénzügyi stabilitás, pénzügyi piacok és likviditáskockázat területeken. A Bank of Englandben elemzéssel, piaci információszerzéssel, felügyeleti tanácsadással foglalkozott, valamint képviselte a bankot nemzetközi, illetve intézményeken átnyúló projekteken. Legutóbb a Pénzügyi piacok részlegen dolgozott senior elemzőként. 2018-tól az MNB tanszéken mesteroktató.