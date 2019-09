Az Egyesült Királyságon belül Londonban a legmagasabbak a fizetések és ott a legmagasabb az egy főre eső jövedelem (helyi GDP) is – ez utóbbi mérőszám tekintetében 150%-kal haladja meg a legszegényebb régiót[1]. A születéskor várható élettartamot vizsgálva, ha nem is listavezető a főváros, de az élbolyban van.

Medián bruttó heti fizetések az Egyesült Királyságban

Forrás: ONS, Bank of England. Andy Haldane: Is all economics local? 11.o. A UK NUTS1 régiók méretei a 2018-as heti bruttó medián fizetésekhez lettek igazítva. Például London ezen a térképen földrajzi kiterjedésénél nagyobb.

Az élettel való elégedettség szerint viszont London az utolsó, ami többek között azzal is összefügghet, hogy a londoniak átlagosan 40 percet utaznak a munkahelyükre, 10-15 perccel meghaladva a többi régiós átlagot.

Szubjektív jólét az Egyesült Királyságban

Forrás: ONS, Bank of England. Andy Haldane: Is all economics local? 13.o. „Összességében mennyire elégedett az életével mostanában?” kérdésre adott válaszok alapján: 0 (egyáltalán nem) és 10 (teljesen) közötti skálán. 2016-2017-es adatok. A régiók méretei a válaszokhoz lettek igazítva.

London példája jól érzékelteti azt a nehézséget, amellyel céljaik kitűzésekor közgazdászok, gazdaságpolitikusok szembenéznek. Mely mérőszám(ok) tekinthető(ek) a fő célnak? A londoni példa fényében talán nem is annyira meglepő, hogy a közgazdaságtan céljára megannyi választ találunk az elmúlt évtizedek, évszázadok meghatározó közgazdászainak írásait lapozgatva.

A meghatározások némelyike a társadalom és az erőforrások szűkösségének kapcsolatára helyezi a hangsúlyt, mások a gazdagsághoz vagy a jóléthez való hozzájárulást emelik ki. A közgazdaságtan atyjaként ismert Adam Smith a megfelelő bevétel biztosítására helyezi a hangsúlyt – hogy az emberek önmaguk számára képesek legyenek ezt biztosítani, illetve, hogy az állam bevételei elegendőek legyenek a közfeladatok ellátására.

A 20. század közepétől mindenesetre egyre inkább előtérbe került a gazdasági növekedés, mint cél, amelyet manapság leginkább a nemzeti össztermékkel (GDP) szoktak mérni. Érdekesség, hogy a nemzeti jövedelem mérésének kidolgozásában alapvető szerepet játszó, későbbi Nobel-díjazott Simon Kuznets maga intett óvatosságra: „egy ország jólétére aligha lehet következtetni a nemzeti jövedelem egy mérőszámából”, fontos a növekedés minőségét, fenntarthatóságát, költségeit és hozamait is számba venni. Az elmúlt évtizedekben például a gazdasági növekedéssel párhuzamosan a szén-dioxid kibocsátás és a leggazdagabbak relatív jövedelme is növekedett.

Különösen a gazdasági válság által felfedett hiányosságok hatására, az elmúlt években megerősödtek azok a hangok, amelyek a közgazdaságtan céljának ismételt újragondolását sürgetik. Többek között Amartya Sen indiai közgazdász munkásságára is támaszkodnak. Sen – akit a jóléti és fejlődésgazdaságtan területen végzett munkásságáért Nobel-díjjal is jutalmaztak–– kiemeli, hogy leginkább az emberi élet gazdagságára, illetve az emberi képességek fejlődésére/fejlesztésére kellene összpontosítani, semmint az embert körülvevő gazdaság gazdagságára. A jólét hangsúlyozása egyébként nem újkeletű, Jean Sismondi svájci közgazdász az emberi jólétet már a 19. század elején a politikai gazdaságtan céljaként nevezte meg.

Különféle dimenziókat vizsgálva – úgymint egészség, gazdaság, szubjektív jólét, környezeti minőség – más-más válaszokat kaphatunk egy-egy ország, régió vagy város sikerességére. Fontos tehát, hogy a döntéshozók, illetve az őket támogató közgazdászok kellően tágan értelmezzék a fejlődés fogalmát, és ez a projektek megtérülésének becslésekor is szerepet kapjon. A közlekedési infrastruktúra átgondolása vagy a részleges távmunka ösztönzése például az elégedettségi skálán előrelépéssel járhat a GDP-hez való hozzájárulástól függetlenül.

Baranyai Eszter

[1] NUCTS 1 régiókat vizsgálva. Az Egyesült Királyságot 12 ilyen régióra bontják.

