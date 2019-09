Makroökönómia a válság után: de mi volt a válság előtt?

Az 1930-as évek nagy gazdasági válsága (Great Depression) váratlanul érte a közgazdász szakmát, de a válság hatására – elsősorban Keynes munkásságának köszönhetően – megszületett egy új tudományterület, a makroökonómia, és a gazdaságpolitikát is új elvek mentén kezdték alakítani – gondoljunk például a New Deal-re.

Közismert, hogy a 2007-08-as pénzügyi válság hasonlóképpen váratlanul érte a tágabb értelemben vett közgazdász szakmát. Nemcsak a kutató közgazdászokat, hanem a piaci elemzőket, a pénzügyi befektetőket, a jegybankárokat és a kormányzati gazdaságpolitikusokat is meglepte a válság bekövetkezése és az azt követő recesszió. A válság után széleskörű volt az igény a pénzügyi és makroökonómiai modellek, valamint a gazdaságpolitikai gyakorlat újragondolására. Ugyanakkor az 1930-as évekhez képest most sokkal kevésbé radikális fordulat következett be a közgazdasági gondolkodásban.

Ennek fő oka az, hogy – szemben azzal a leegyszerűsített képpel, miszerint a makroökonómiai és pénzügyi kutatások teljesen tévúton jártak – nem kevés olyan elméleti és empirikus eredmény született már 2007 előtt is, amelyekre támaszkodni lehetett, és nem kellett egy teljesen új paradigmát felépíteni. Az tény, hogy a válságot megelőző makroökonómiai kutatások zászlóshajói, a DSGE modellek nem voltak alkalmasak a rendszerszintű pénzügyi krízisek és azok következményeinek elemzésére, de a makroökonómia és a pénzügyek kevésbé szem előtt levő területein léteztek olyan kutatások, amelyek alapot nyújtottak az újragondoláshoz.

A gazdaságpolitikában hasonló volt a helyzet: a domináns nézetrendszerre, a neoliberális gazdaságpolitikára támaszkodva nem lehetett megfelelő válaszokat adni a válság kihívásaira. De részben a régi keynesi elvekhez visszanyúlva, részben újabb kutatásokra támaszkodva viszonylag gyorsan szignifikáns gazdaságpolitikai fordulatot lehetett végrehajtani. Mindebből adódóan a gazdaságpolitika sokkal hatékonyabban tudott reagálni, mint az 1930-as években.

A következőkben röviden, a teljesség igénye nélkül áttekintem, hogy milyen, már meglevő kutatási eredményeket lehetett hasznosítani a válság után a makroökonómia újragondoláshoz. A válság előtt kétségtelenül az a nézet dominálta a közgazdasági gondolkodást, hogy a pénzügyi piacok alapvetően hatékonyan végzik a munkájukat, és csak minimálisan kell őket szabályozni. De ez nem jelenti azt, hogy teljességgel hiányoztak az olyan kutatások, amik a pénzügyi piacok tökéletlenségével és a pénzügyi váláságokkal foglalkoztak. Erre találunk példákat a főárami közgazdaságon belül, lásd például Glenn (1991), illetve a főáramon kívül, például Minsky (1992). Érdemes Rajan (2005) írására is felhívni a figyelmet, aki az akkori többségi konszenzussal szemben felhívta a figyelmet a pénzügyi innovációk veszélyeire, arra, hogy ezek az újítások miként visznek instabilitást a pénzügyi rendszerbe.

A rendszerszintű pénzügyi válságokat jellemzően eszközár buborékok felépülése előzi meg. A buborékok hatásmechanizmusának a vizsgálata sem hiányzott a makropénzügyi kutatásokból. Például Blanchard és Fischer (1989) haladó szintű makroökonómia tankönyve a teljes 5. fejezetét ezen kutatásoknak ismertetésének szenteli. Viszont a később népszerűvé váló Romer (1996) féle haladó tankönyvben már említés sem esik a buborékokról, ami jó indikátora annak, hogy a kutatások fókusza miként mozdult el. Bár az eszközár buborékok vizsgálata háttérbe szorult, nem szűnt meg – erre példa a ma már Nobel-díjas Shiller (2005) könyve is. Fontos megemlítenünk Claudio Borio és munkatársainak a munkásságát a BIS-ben, ők folyamatosan felhívták a figyelmet a túlzott hitelkiáramlás szerepére a rendszerszintű kockázatok felépülésében.

Bár a legfejlettebb gazdaságokban az 1930-as évek után nem volt jellemző a rendszerszintű pénzügyi válságok előfordulása egészen 2007-ig, a fejlődő világban annál inkább. Gondoljunk csak Mexikó 1994-es valutaválságára, vagy az 1997-es kelet-ázsiai pénzügyi válságra. Ebből adódóan bár a makroökonómia kutatások fő fókusza nem foglalkozott a pénzügyi válságokkal, a nyílt gazdaságok és fejlődő gazdaságok makroökonómiája nyilván nem hanyagolhatta el ezt a területet. Lásd például Krugman (1995, 1998) munkáit. Ebben a kontextusban szintén meg kell említeni Guillermo Calvo, Enrique Mendoza és Carlos A. Végh kutatásait a University of Maryland-en.

A 2007-2008-as válság eseményeinek megértéséhez különösen fontos Diamond és Dybvig (1983) bankpánik modelljének az ismerete, hasonlóan érdekes ebben a kontextusban Allen és Gale (2007) munkája. Bár a Diamond-Dybvig modell a klasszikus bankpánikok modellje, Gorton (2010, 2012) könyvei világosan alátámasztják, hogy a 2007-2008-as válságban az eszközár buborék kipukkanása után hasonló likviditási válság ment végbe új köntösben. A bankbetétesek rohama helyett a pénzügyi piacokon következett be a válság – ennek nagyon jó leírása található Brunnermeier (2009) és Shin (2009) tanulmányaiban.

Geanakoplos (2010) munkája nagyon jó áttekintése a tőkeáttétel (leverage) szerepének a rendszerszintű kockázatok felépülésében, illetve az azt követő összeomlás során. Bár mint említettem, a DGSE modellek fejlesztése során a pénzügyi súrlódások tanulmányozása teljesen háttérbe szorult, néhány kivétel azért ebben is akadt. Bernanke és szerzőtársai (1999), valamint Iacoviello (2006) tanulmányaiban DSGE modellek segítségével elemzik a tőkeáttétel szerepét a makroökonómiai fluktuációkban.

Ma már azzal is tisztában vagyunk, hogy a 2007-2008-as pénzügyi válság nem vezetett olyan mély depresszióhoz, mint az 1930-as években, de a válság okozta recesszióhoz elhúzódó volt, különösen Európában. Ennek megértéséhez sokat segít a likviditási csapda koncepciója, amit először Keynes fogalmazott meg, de utána évtizedekig úgy gondolták, hogy ez a modern gazdaságokban nem releváns kérdés. Ezzel a nézettel ment szembe Krugman (1998) tanulmánya, ami Japán 1990-es évekbeli stagnálása kapcsán újra felhívta a figyelmet erre a jelenségre. Krugman nyomán pedig több szerző elkezdte vizsgálni, hogy mit tehet a gazdaságpolitika, ha egy esetleges likvidtási csapdában a nominális kamatláb zéró alsó korlátja effektívvé válik, lásd például Eggertsson (2003), Eggertsson és Woodford (2003) tanulmányait.

Véleményem szerint a fenti nem teljeskörű áttekintés kielégítően demonstrálja, hogy a 2007 előtti kutatási eredmények megfelelő alapot biztosítottak a makroökonómia és a makropénzügyek újragondolásához. Ez persze nem azt jelenti, hogy ez a feladat könnyű lenne. Egyrészt a régebbi kutatásokban megjelenő gondolatokat adaptálni kell a konkrét új helyzetre, szükséges őket aktualizálni, modernizálni. Másrészt ezek a kutatások jellemzően egy-egy részterülettel foglalkoztak; ha makroökonómiai szempontból akarjuk őket hasznosítani, akkor ezeket a részterületeket szintetizálni kell. Hogy mindez mennyire volt sikeres? Ezt elemzem az ezt követő blogbejegyzéseimben.

Világi Balázs

