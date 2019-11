Milyen nadrágot választanál a bankoknak?

A pénzügyi válságok általában a szabályozások szigorítását vonják maguk után (Cassis és Wójcik, 2019), hiszen mind a válság friss, eleven emlékei, mind a felfedett szabályozásbeli hiányosságok tettre sarkallnak. A 10 éve kitört válság különösen szorgos körmöléshez vezetett. A JWG think tank például 2016-ban úgy becsülte, hogy több mint 300 millió oldalnyi szabályozással kapcsolatos dokumentumot fognak a szabályozóhatóságok 2020-ig közzétenni szerte a világban. Ezek egy része a bankok tőkekövetelményéhez kapcsolódik.

A válság ugyanis hamar nyilvánvalóvá tette, hogy sok bank képtelen volt fedezni váratlan veszteségeit – vagyis túl kevés tőkéje volt, mert maguk a tőkekövetelmény előírások sok ország esetében nem voltak megfelelőek. Elég csak a közel 300 éves múlttal büszkélkedő skót bankra, az RBS-re gondolni, ami igen közel kerül ahhoz, hogy csakis a múltjával büszkélkedhessen. Az összedőléstől az állam által – a szavazópolgárok mérsékelt lelkesedésére – végrehajtott 45.5 milliárd angol fontnyi tőkeinjekció mentette meg, ami egy brit állampolgárra vetítve 736 fontnak (nagyjából 220 ezer Ft-nak) felelt meg. De mi az optimális tőkekövetelmény? Egyáltalán van-e optimális?

Mai posztunkban bemutatjuk, hogy milyen elvek mentén próbálták a nemzetközi hatóságok majd 10 éve megbecsülni a társadalom szempontjából optimális szintet[1]. Azóta több kutatás is elmélyedt egy-egy részterületen; ezeket – a nemrég magyar fordításban is megjelent „Fejlődés és forradalom” című könyvre támaszkodva – szintén összegezzük. Más szóval keressük, hogy mennyire szűk, vagy bő nadrágba öltöztessük a bankokat, hogy kényelmesen tudjanak járni-kelni, a társadalmat szolgálni, ugyanakkor – lehetőség szerint – a nadrág se csússzon le.

Az alapvető koncepció szerint a bankrendszer magasabb tőkeszintje (vagyis alacsonyabb adóssága) egyrészt csökkenti a pénzügyi válságok gyakoriságát és mértékét, és az ezekkel összefüggő GDP kiesést, tompítja a gazdasági fluktuációk mértékét. Másrészt viszont a hitelezés visszafogásán keresztül mérsékelheti (az akár fenntartható) gazdasági expanziót is.

A 2010-es tanulmány úgy becsülte, hogy átlagosan 20-25 évente van egy bankválság, ami a válság előtti GDP-hez képest 20-100%-os GDP-kieséssel jár (több év összege, diszkontálva). Hogy mennyire csökkentik a tőke- és likviditásszintek ezen valószínűséget, azt egyrészt historikus adatokon ökonometriai módszerekkel vizsgálták, másrészt bankok modellezésével. Nem meglepő módon azt találták, hogy a tőkehányad egységnyi növelésének hatása a válság valószínűségére függ a tőkehányad szintjétől: vagyis magasabb érték esetében kisebb az egységnyi növelés pozitív hatása (konvex a kapcsolat). A tanulmány némileg meglepő módon viszont nem tárt fel erős kapcsolatot a tőkehányad mértéke és a válság súlyossága között.

A szigorúbb szabályozás társadalmi költsége, hogy megnövekszik a hitelek kamata: egész pontosan úgy becsülték, hogy a tőkehányad 1 százalékpontnyi növekedése a hitelek kamatainak 0,13 százalékpontos emelkedését idézi elő. Számításaikhoz azt feltételezték, hogy a magasabb tőkehányad okozta forrásköltség-növekedés teljes egészében a hitelek kamatfelárában csapódik le (vagyis például a bankok nem csökkentenek működési költséget). Továbbá nem számoltak azzal, hogy a magasabb tőkehányad – vagyis a bank stabilabb mivolta – csökkenően hathat az adósság finanszírozási költségére.

A tanulmány ugyan nem javasolt egy konkrét tőkekövetelmény-szintet – sőt, erőteljesen tartózkodott ettől, csupán megállapította, hogy bőven lehet még emelni az elvárt tőkehányadon –, mindenesetre Brooke és szerzőtársai 2015-ben 16-19 százalékos Tier 1[2] tőkehányadnak feleltették meg a 2010-es tanulmányban foglaltakat (Brooke és szerzőtársai, 2015). Ez jelentősen magasabb, mint ami a nemzetközi Bázel III egyezményben végül szerepelt, és amit a tőkekövetelmény-irányelv és rendelet (CRD 4/CRR) az EU-ban foganatosított. A világ bankjainak tőkehányadairól szolgáltat információt a bázeli egyezmény végrehajtását monitoráló jelentés, amely szerint a legnagyobb bankok (amelyek nemzetközileg aktívak és Tier 1 tőkéjük 3 milliárd euro feletti) átlaga 12,9, a kisebb bankoké pedig 13,5 százalék volt 2018 júniusában, végső definíciókat felhasználva.[3]

Néhány év elteltével Andy Haldane – az angol jegybank főközgazdásza – és társai újra leporolták a számításokat, és megvizsgálták, mi változott 2010 óta, mind a kutatási eredmények, mind a (többek között szabályozói) környezetet illetően.

Egyrészt sokkal több kutatás eredményeire tudunk támaszkodni, amelyek rámutatnak a hitelboomok hatalmas szerepére a válságok előrejelzésében – különösen a hitelezés növekedésének, illetve a jelzáloghitelezésnek és a lakásáraknak van nagy jelentősége. Az ingatlanpiac, illetve jelzáloghitelezés fluktuációit a banki tőkekövetelményeken kívül más intézkedések is igyekeznek tompítani. Kérdés, hogy ezek összessége mennyire lesz képes a hitelboomokat és a lakásárak növekedését kordában tartani. Az Európai Rendszerkockázati Testület titkárságának vezetője szerint fogalmazott meg

A tőkehányadnak a válság súlyosságára gyakorolt hatásáról is van új eredmény: 5 százalékkal magasabb a reál GDP a válság kezdetétől mért 5. év végén, hogyha a banki tőke a historikus szint felett volt a válság hajnalán.

Nagy szabályozásbeli változás a veszteségviselő képességre vonatkozó sztenderd (total loss absorbing capacity, TLAC). Ennek a lényege, hogy egy esetleges válságrendezésbe a részvényeseken túl a nem biztosított hitelezőket is bevonják a kötelezettségek átalakításával és leírással. A TLAC előírások meghatározzák az ilyen bevonható források (TLAC instrumentumok) minimumát.

A magasabb tőkekövetelmény hitelezést visszafogó hatása viszont kevésbé egyértelmű, mint az eredeti számítások idején, hiszen az elmúlt években a növekvő tőkeszintek dacára növekedett a hitelmennyiség. Ugyanakkor arról is van kimutatás, hogy azoknál a bankoknál, amelyek a többinél nagyobb mértékben növelték tőkepufferjeiket, kevésbé növekedett a hitelmennyiség.

Kezd kirajzolódni a magasabb tőkekövetelmény – különösen a tőkeáttételi követelmény – néhány mellékhatása is. A piaci likviditást például csökkenti, és a bankokat az elszámolási szolgáltatásaik visszafogására is sarkallhatja – nagyobb koncentrációt előidézve, ami kedvezőtlen rendszerkockázati szempontból.

Röviden összefoglalva tehát, a tőkekövetelmény társadalmilag optimális szintjére bizonyos fejlemények növekvően, mások csökkenően hatottak. Benoit Coeuré – az EKB Igazgatóságának tagja – Haldane és társai tanulmányára, valamint az eredeti hatástanulmányra reflektálva megjegyezte, hogy lehettek volna magasabbak is a tőkekövetelmények. Az angol pénzügyi stabilitási tanács (FPC) a TLAC szerepét emelte ki. Hogyha a kötelezettségek egy része veszteségviselővé válik válság idején, úgy kevesebb tőke tartalékolása is elegendő, ennek megfelelően pedig az FPC lefelé módosította az elvárt tőkehányad optimális szintjét: 13,5 százalékra 2015-ben.

A pénzügyi rendszer, a szabályozói környezet változásai, új kutatási eredmények, a szabályokkal kapcsolatos gyakorlati tapasztalatok szükségszerűen eredményezhetnek változásokat, finomhangolásokat akármelyik szabályozás tekintetében is. Fontos azonban a historikus kontextust nem feledni, és ahogy egy nagy válságot egyre inkább magunk mögött hagyunk, arra törekedni, hogy az ne tompuljon emlékezetünkben. Ahogy Haldane és szerzőtársai is emlékeztetnek, a prudenciális politika nagyon is ki van téve erős érdekcsoportok lobbitevékenységeinek, amelyek a szabályozás visszafogását – avagy bővebb nadrág választását – szorgalmazzák. Segíthet, hogyha megmarad a világos cél: a társadalmi optimum keresése.

Baranyai Eszter

