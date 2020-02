A nagy Fed-dilemma: mennyi pénzt kell nyomni?

2019. szeptember közepén egy nem kimondottan szokatlan likviditáscsökkenés (adófizetés és kötvénykibocsátás) hatására napközben 10 százalék fölé emelkedett az amerikai O/N repo-ráta (ekkor a Fed bankközi kamatokra vonatkozó célsávja 2-2,25 százalék volt, ami ugyan a fedezetlen piacra és nem a repóra vonatkozik, de ezzel együtt irányadó a repo szempontjából is). A Fed kisebb operatív bakik után végül sikeresen megemelte a dollárlikviditást, ami nyugalmat hozott a piacokra, a hozamok pár napon belül visszatértek a megszokott alacsony szintekre.

A repo-ráták elszállása azért érte sokként a piaci szereplőket, mert azt mutatta, hogy a világ vezető jegybankja, a Fed nem képes kontroll alatt tartani a rövid futamidejű hozamokat – ami pedig mind az amerikai, mind a globális gazdaság stabilitása és kilátásai tekintetében kiemelten fontos paraméter. Sokakat elbizonytalanított, hogy mintha a világ vezető jegybankjának sem lenne tiszta képe arról, hogy mennyi szabad likviditással kell az amerikai bankoknak rendelkezni ahhoz, hogy a piacok működésében ne keletkezzen zavar és a hozamok volatilitása alacsony maradjon.

A tavaly szeptemberi repo-fiaskó okáról sok elemzés született már és bizonyosan számos fog is még születni (ide értve a New York-i Fed sokak által nagyon várt saját elemzését), de talán arra egy blogbejegyzés keretein belül is érdemes rámutatni, hogy milyen jelentős eltérések voltak azokban a tavaly szeptember előtti becslésekben, amelyek a szükséges likviditás nagyságára vonatkoztak – és a többség esetében milyen nagy volt a különbség azzal összevetve, amilyen szinten, 1300 milliárd dollár körül végül kialakult a turbulencia.

Egyelőre nem teljesen egyértelmű, hogy mi okozta a becslési hibákat. Az általánosan elterjedt álláspont szerint a becslések nem számoltak megfelelően a makroprudenciális szabályozás (Bázel-III) hatásával, azaz csak a kötelező tartalékot tekintették kötelező likviditási tételnek, miközben a jelek szerint ennél fontosabb likviditáskeresleti tényezővé váltak a likviditási szabályok. Mivel ezek a szabályok 2016-ban váltak élessé, a korábbi becslések részben érvényüket vesztették vagy legalábbis kiegészítésre szorultak volna – amit a jegybanki döntéshozók a jelek szerint nem kellőképp vettek figyelembe.

Jelenleg 1500 milliárd dollár körül alakul a dollárlikviditás, és a piacok megnyugodtak. Ez ugyan egyéb változásokból is adódhat (rendszeres repo-tenderek bevezetése), de arra utal, hogy nagyjából itt lehet az a minimális likviditási szint, ami hatékonyan képes leszorítani és lenn tartani a hozamokat. Ahhoz azonban, hogy ezt a szintet megtalálja, a Fed-nek tavaly ősszel el kellett szenvednie az utóbbi évek legnagyobb fiaskóját, ami az amerikai jegybankárok reputációjának sem tett jót.

Kolozsi Pál Péter

