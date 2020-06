Makroökönómia a válság után: összegzés

2019 szeptemberében kezdtem a makroökönómia állapotát áttekintő és értékelő sorozatot, ami mind terjedelemben, mind a publikálási folyamat időtartamában hosszabbra nyúlt, mint ahogy azt eredetileg terveztem. Éppen ideje összegezni és lezárni.

A makroökonómia sokat változott előnyére a 2007-08-as válság óta, tudott reagálni a jogos kritikákra. Jelentős előrelépés történt a makropénzügyi elemzés és a heterogén szereplős modellezés terén. Az empirikus kutatások hatására oldódott a teljes racionalitás dogmájához való ragaszkodás, a viselkedési makroökonómia egyre inkább a főáram részévé válik. A 2007-08-as válság után a gazdaságpolitika szükséges újragondolását aktívan támogatta a makroökonómiai kutatás.

Ugyanakkor, a makroökonómia alapvetően a stilizált modellek fejlesztésében ért el eredményeket, amelyek célja egyes jelenségek kvalitatív elemzése a kvantitatív pontosság igénye nélkül. Kevés előrelépés történt az olyan modellek fejlesztéseben, amelyek nem csak statisztikai összefüggésekre épülnek, hanem közgazdaságilag megalapozottak, de kvantitatívan is pontosak, és akár gazdaságpolitikai elemzések készítésére is alkalmasak.

A sorozat harmadik részében érveltem amellett, hogy a makroökonómia ilyen irányú fejlődésének egyik nagy akadálya a racionális várakozások hipotézishez való értelmetlen ragaszkodás. Az ágens alapú modellezés többek között éppen azért lehet egy olyan eszköz, ami elősegítheti a szükséges továbblépést, mert elveti a racionális várakozásokat.

Ugyanakkor véleményem szerint az ágens alapú makroökonómia egyelőre nem volt képes a benne rejlő potenciált kihasználni. Amint a legutóbbi bejegyzésben kifejtettem, ehhez jelentősen újra kéne gondolni az ágens alapú makroökonómia kutatási stratégiáját és esetleg a hozzá kötődő intézményrendszert is. Mivel ez egy tanszéki blog, ezért a makroökonómia iránt érdeklődő egyetemi hallgatókhoz szólva zárnám ezt a sorozatot. Egyrészt, ne aggódjanak, bőven van még megoldandó kérdés a makroökonómiában; ha ezzel szeretnének foglalkozni, akkor nem lesz unalmas a szakmai pályájuk. Másrészt, ne higgyenek azoknak, akik azzal áltatják Önöket, hogy néhány egyszerű összefüggést felhasználva radikálisan javítani lehet a makroökonómia állapotán:there are no low-hanging fruits.

Világi Balázs

Főoldali kép forrása: pixabay.com