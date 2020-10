A kockázatérzékelés hatása a makrogazdasági ingadozásokra

Amint azt Keynes (1937), Kindleberger (1978) és Minsky (1978) írásai is bizonyítják, régi gondolat a közgazdaságtudományban, hogy a pénzügyi piacok hangulatváltozásai szoros kapcsolatban vannak a makrogazdasági konjunktúrával. Ugyanakkor nagyon sokáig hiányzott ennek a felismerésnek a precíz elméleti megalapozása és empirikus bizonyítása. Ezzel szemben jelenleg egyre intenzívebb kutatás folyik ebben a témában. Erre példa Pflueger, Siriwardane és Sunderam (2020) friss tanulmánya, ami Quarterly Journal of Economics-ban, a jelenleg legjobbnak tartott közgazdasági szakfolyóiratban jelent meg.

A szerzők nagyon alapos ökonometriai vizsgálatokkal támasztották alá a makrogazdaság és pénzügyi piacok kockázatértékelése közötti kapcsolatot. A pénzpiaci szereplők kockázatérzékelésére bevezettek egy új, price of volatile stock-nak (PVS, volatilis értékpapírok relatív ára) elnevezett, megfigyelhető, mérhető változót, és megmutatták, hogy az szoros kapcsolatban van a makroökonómiai ingadozásokkal.

Először gondoljuk végig, hogy a PVS milyen kapcsolatban van a kockázatértékeléssel. Az egyszerűség kedvéért tegyük fel, hogy kétféle vállalat van: a nagyon és a mérsékelten kockázatos. A nagyon kockázatos vállalatok profitkilátásai sokkal jobban függenek bizonyos véletlen faktoroktól, mint a kevésbé kockázatosak esetében. Ha a gazdasági szereplők úgy ítélik meg, hogy a véletlen faktorok szórása csökken, azaz csökken az általános gazdasági kockázat, akkor mindkét vállalat típus esetében nőni fognak a beruházások, de a nagyon kockázatos vállalatok esetében nagyobb lesz a növekmény, hiszen a kockázat csökkenése őket nagyobb mértékben érinti.

Már James Tobin (1969) cikkében rámutatott, hogy a vállalatok tőzsdei értékének és tőkejószágai könyv szerinti értékének a hányadosa – amit Tobin Q-nak nevezett – szoros összefüggésben van a beruházási aktivitással. Ha Q nagy, akkor érdemes beruházni, ugyanis a vállalat tőzsdei értéke a profitvárakozásokat tükrözi, a könyv szerinti értéke pedig azt, hogy az adott vállalkozást mekkora költséggel lehet elindítani. Ha a profitvárakozások magasak a költségekhez képest akkor érdemes beruházni.

Az eddigiek alapján elmondhatjuk, hogy ha a gazdasági szereplők értékelése szerint csökken az általános gazdasági kockázat, akkor nőnek a beruházások és az átlagos Q, de a nagyon kockázatos vállalatok beruházásai és Q értéke jobban nő, mint a kevésbé kockázatosaké. Definiáljunk a PVS mérőszámot úgy, hogy a mérsékelten kockázatos vállalatok átlagos Q értékének a reciprokából kivonjuk a nagyon kockázatos vállalatok átlagos Q értékének a reciprokát. Az eddigiek alapján, ha csökken a gazdasági szereplők által érzékelt kockázat mértéke, akkor a PVS nőni fog, hiszen a nagyon kockázatos vállalatok inverz Q értéke jobb fog csökkenni.

További hatása az érzékelt kockázat csökkenésének a kockázatmentes kötvénykamatláb növekedése. Ugyanis, ha a kockázat csökkenése miatt nőnek a beruházások, és a befektetők több részvényt vásárolnak, akkor csökken a kötvények iránti kereslet, tehát csökken az áruk, és nő a kamatuk.

Természetesen az eddig vázolt folyamat nemcsak az értékpapírok áraira hat, hanem az egész makrogazdaságra hatással van, hiszen a beruházások alakulása fontos mozgatója a makrogazdasági konjunktúrának.

Az eddig tárgyalt mechanizmus bármennyire is hihető és intuitív, mégis csak egy teoretikus spekuláció; Pflueger, Siriwardane és Sunderam fő eredménye mindennek a módszertanilag rendkívül alapos empirikus verifikálása.

Mindenekelőtt azt kellett megvizsgálniuk, hogy a PVS mutatószám valóban kapcsolatban van-e a gazdasági szereplők kockázatérzékelésével. Első lépésként Egyesült Államokbeli tőzsdei és vállalati adatokat felhasználva megkonstruálták a PVS 1970 és 2016 között negyedéves idősorát. Majd ezt összevették a legkülönbözőbb kockázati mérőszámok idősorával. Emlékeztetőül: ha a kockázat alacsony, akkor a PVS magas, tehát negatív korrelációt várunk. Mindezt a szerzőknek sikerült is igazolni, tehát a PVS valóban érvényes indikátora a kockázatérzékelésnek. A vizsgálathoz felhasználtak az opciók implikált volatilitásán, kérdőíves felméréseken és modellszámításokon alapuló kockázati mérőszámokat, és ezek mind alátámasztották a PVS alkalmasságát.

Következő lépésként a szerzőknek igazolniuk kellett, hogy a kockázatérzékelés változása hatással van a makrogazdaságra. Egyrészt, igazolták, hogy a kockázatmentes kamatláb nő, ha PVS nő, azaz, ha kockázat érzékelt mértéke csökken. Másrészt, megmutatták, hogy ha a PVS mutató egy sztenderd hibányi nagysággal nő (azaz, ha csökken az érzékelt kockázat), akkor a beruházás/tőke arány 0,4 százalékkal nő a következő év során. Ugyanezen az időtávon a reál GDP 0,6 százalékkal nő a potenciális outputhoz képest, továbbá a munkanélküliség 0,3 százalékkal csökken. Eredményeik szerint a beruházások és a munkanélküliség kapcsolata a PVS-el kétszer olyan erős, mint a kapcsolatuk az aggregált tőzsdeindexszel.

Az eddig tárgyalt empirikus eredmények nem érintették azt a kérdést, hogy a gazdasági szereplők kockázatérzékelése mennyire objektív. A eddigiek éppen úgy konzisztensek lehetnek a racionális várakozások hipotézissel, mint a viselkedési közgazdaságtan korlátozottan racionális világképével. Viszont a bevezetőben idézett Keynes, Kindlberger és Minky állításai nemcsak arra vonatkoztak, hogy a kockázatérzékelés jelentős mértékben mozgatja a makrogazdaságot, hanem határozottan úgy gondolták, hogy a gazdasági kockázatérzékelés meglehetősen szubjektív és kevéssé racionális. Tehát a makrogazdasági ciklusokat gyakran irracionális hangulatváltozások generálják – ezt hívta Keynes animal spirit-nek.

A tanulmány egyik legizgalmasabb része ennek a problémának az empirikus vizsgálata. Racionális várakozások esetén a gazdasági aktorok minden rendelkezésre álló releváns információt felhasználva, mérnöki precizitással készítik a kockázatra vonatkozó becsléseiket. Tehát a kockázatérzékelésük csak akkor változik, ha addig még nem ismert váratlan új eseményre vonatkozó információhoz jutnak. Ebből adódóan racionális várakozások esetén a kockázati becslések revíziója előrejelezhetetlen. Ezzel szemben a szerzők azt találták, hogy a PVS magas értékei – ami alacsony kockázatot indikál—megbízhatóan jelzi előre, hogy a kockázati várakozásokat felfelé fogják revideálni a következő két-három negyedéves horizonton. A szerzők azt is megmutatják, hogy a kockázati becsléseket az új hírek mozgatják, de szemben a teljes racionalitás implikációival a gazdasági szereplők túlreagálják, „túl extrapolálják” a híreket.

Tehát összességében elmondható, hogy a szerzők a legmodernebb közgazdasági eszköztárat alkalmazva alátámasztották Keynes, Kindleberger és Minsky klasszikus sejtését, ami szerint a gazdasági szereplők gyakran irracionális hangulatváltozásai jelentős mértékben befolyásolják a makrogazdasági konjunktúrát.

Világi Balázs

